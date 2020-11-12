Сделай шаг к мечте: Jacobs запускает онлайн-марафон и дарит исполнение твоей мечты

12 ноября 2020 / На правах рекламы

Какими бы разными мы ни были, у всех людей на планете есть кое-что общее: мы – мечтатели. Чего только мы ни загадываем: сделать ремонт или купить квартиру побольше, встретить настоящую любовь или построить собственный успешный бизнес, отправиться в кругосветку, провести пару недель в лучшем отеле Парижа или просто улететь хоть куда-нибудь к морю, лишь бы открыли границы. И конечно каждый из нас хоть раз задавался вопросом: как сделать так, чтобы мечта точно осуществилась?

Похоже, ответ найден. Сегодня все большей популярностью пользуются всевозможные марафоны, которые помогают сформулировать свои мечты и понять, что нужно для того, чтобы воплотить их в жизнь. Люди, успешно прошедшие их, в один голос утверждают: это действительно работает. Jacobs никак не мог остаться в стороне от этой волны, ведь этот бренд уже много лет призывает мечтать с открытыми глазами. Настал момент перейти к следующему этапу: реализовать то, что до сих пор казалось вам лишь смелой фантазией.

Jacobs вместе с Ириной Горбачевой запустил уникальный онлайн-марафон «Сделай шаг к мечте с Jacobs», который поможет исполнить вашу мечту. Здесь нет ни сложных психологических приемов, ни давящих авторитетом ведущих, зато есть интересные задания, написанные профессиональным психологом-коучем, и Ирина Горбачева, которая поможет участникам пройти этот увлекательный путь до конца. Ее мечта уже сбылась, возможно, даже превзойдя ожидания: она стала не просто успешной актрисой, а ролевой моделью для миллионов. И теперь Ирина вместе с Jacobs поможет всем найти мечту, сделать первый шаг к ней и возможно даже исполнить ее. Онлайн-марафон от Jacobs уже стартовал и продлится до конца ноября. Присоединиться к нему можно в любой момент: достаточно перейти на сайт dreams.jacobs.promo и начать марафон в одном из чат-ботов во «Вконтакте» или Telegram. В них участников ждет масса интересного контента: видео и аудиосообщения от Ирины Горбачевой, игры и интерактивы. Но это еще не самое интригующее.

В течение 14 дней каждый участник будет находить в чат-боте задания от профессионального психолога, всего их будет пять. Ошибиться, выполняя их, невозможно, так что не стоит бояться оценки. А вот ожидать награды следует непременно: за прохождение каждого задания участник будет получать призы. Персонализированная визуализация мечты, подарочные сертификаты, наборы от Jacobs – все эти подарки точно подогреют желание пройти марафон до конца и побороться за главный приз. А он определенно того стоит: победитель получит 1 миллион рублей на исполнение своей мечты! Кроме того, будут разыграны еще два денежных приза – по 500 тысяч рублей. Так что если вы до сих пор ищете ответ на вопрос, как сделать так, чтобы мечты сбылись, проходите на https://dreams.jacobs.promo/ и делайте наконец шаг к вашей мечте! Действуйте!

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