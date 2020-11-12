Губернатор Томской области поблагодарил волонтеров и бизнесменов за помощь в борьбе с эпидемией

12 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поблагодарил волонтерские движения и бизнес за помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Любая экстремальная ситуация, тем более такая, как эпидемия, проявляет людей, демонстрирует их настоящие качества. Людей, которые творят добро,и делают это не напоказ, а по зову сердца — абсолютное большинство. У нас с каждым днем стихийно расширяется волонтерское движение, и я искренне благодарю волонтеров, которые не жалея времени, приходят на помощь пожилым людям, вынужденным во время эпидемии оставаться дома», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона также отметил большую помощь, которую направляет на борьбу с эпидемией бизнес.

«Государство на всех уровнях тратит огромные деньги на борьбу с эпидемией, но масштаб беды слишком велик и помощи здесь мало не бывает. «Газпромнефть-Восток», «Газпром трансгаз Томск», «Томскгазпром», «Норд Империал», «Альянснефтегаз», «Восточная транснациональная компания», «СН-Газодобыча», «Томскнефтехим» приобретают для наших медиков средства индивидуальной защиты, ГСМ и антисептические препараты, оказывают прямую финансовую помощь. Дорожники помогают транспортом и СИЗами. «Новапорт» приобрел для областной клинической больницы 20 аппаратов ИВЛ и 30 тысяч тест-систем. Бизнес просил меня не рассказывать об их поддержке, но это будет несправедливо. Спасибо всем, кто чужую беду воспринимает как свою. Вместе мы обязательно с ней справимся!».

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