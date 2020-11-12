Семь деревянных домов Томска выставили на торги в рамках проекта «Аренда за рубль»

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2020 // Фото: torgi.admin.tomsk.ru

В ноябре в Томске проведут торги на право льготной аренды 7 исторических зданий с условием их восстановления, сообщает пресс-служба мэрии.

Завтра, 13 ноября, пройдет аукцион по 6 домам, расположенным по адресам:

ул. Шишкова, 6;

ул. Никитина, 2а;

ул. Центральная, 9;

пер. Кононова, 4;

ул. Советская, 93;

ул. Максима Горького, 30.

Торги по седьмому лоту, дому по пр.Ленина, 23/1, пройдут 23 ноября.

Томский муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате. За время работы проекта инвесторам передали 33 деревянных и 1 каменный дом.

С подробной информацией о домах-участниках проекта можно ознакомиться на 3D портале Томска, а также на сайте «Муниципальные торги Томска» по ссылке.

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