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Семь деревянных домов Томска выставили на торги в рамках проекта «Аренда за рубль»

Дом за рубль, Томские новости, деревянный дом деревянная архитектура восстановление инвесторы Семь деревянных домов Томска выставили на торги в рамках проекта «Аренда за рубль»

В ноябре в Томске проведут торги на право льготной аренды 7 исторических зданий с условием их восстановления, сообщает пресс-служба мэрии.

Завтра, 13 ноября, пройдет аукцион по 6 домам, расположенным по адресам:

Торги по седьмому лоту, дому по пр.Ленина, 23/1, пройдут 23 ноября.

Томский муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам предлагается за свой счет и для себя отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате. За время работы проекта инвесторам передали 33 деревянных и 1 каменный дом.

С подробной информацией о домах-участниках проекта можно ознакомиться на 3D портале Томска, а также на сайте «Муниципальные торги Томска» по ссылке.

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