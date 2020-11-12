В Томской области упростили механизм выдачи больничных для двух категорий пациентов

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области заработала система, упрощающая выдачу больничных листов для бессимптомных контактных и бессимптомных больных с COVID-19. Об этом на прошедшем накануне брифинге сообщил замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

«Есть высокая сложность в том, чтобы дозвониться до поликлиник, до регистратур. Если какое-то время назад это была история с вызовом врача только, то сегодня туда добавились пациенты, которые желают получить больничный лист, поскольку у них все уже закончилось. Мы со вторника полностью механизм обкатали, со среды он работает в стандартном режиме. Мы выделили, пока, две категории пациентов, отрабатываем в течение недели возможно еще какое-то количество категорий», — уточнил Иван Деев.

По его словам, бессимптомные контактные и бессимптомные больные смогут открывать и закрывать больничные листы по номеру 777-200.

«Там есть старшие смены, старшие врачи, у них есть электронные цифровые подписи и они могут открывать и закрывать больничные листы. Там есть специальная форма для этого. Человек заполняет форму, как контактного на tabletka.online, далее она поступает в Роспотребнадзор, который делает представление и отдает в центр удаленного мониторинга, который сам связывается и прорабатывает вопрос открытия и закрытия больничных», — отметил Иван Деев.

Он также добавил, что в течение недели, возможно, еще две категории больных смогут получать больничный через центр удаленного мониторинга.

Кроме того, замгубернатора рассказал, что в Томской области налаживают систему оповещения о результатах анализа на COVID-19.

«Практически по всем лабораториям достигнута договоренность — они полностью всю информацию подгружают в медицинскую электронную систему, информируют о положительном статусе центр удаленного мониторинга, — отметил Иван Деев. — Понятно, что какое-то время будет и в одном и в другом месте, потому что были пациенты, которые не вносились в систему, они еще по-прежнему будут звонить в поликлинику. Но с течением времени, я думаю, это напряжение уйдет и мы это число звонков заберем на центр удаленного мониторинга».

Также замгубернатора добавил, что пациентов, получивших отрицательные результаты, обзванивает робот (за исключением двух небольших лабораторий).

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 338, умерших 134.

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