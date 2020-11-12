В Томске 19-летняя девушка пострадала при столкновении ВАЗа и Hyundai
12 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 11 ноября, в Томске столкнулись Hyundai Solaris и ВАЗ-2114, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 22.30 на нерегулируемом пересечении ул.Войкова и пер.Заозерного. По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю В результате происшествия 19-летняя девушка-пассажир ВАЗа с травмами доставлена в больницу.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон 8 (3822) 795-300.
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