В томском «Киномаксе» покажут драму с Мадсом Миккельсеном в главной роли

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2020 // Фото: предоставлено кинотеатром

Завтра, 13 ноября, в томском «Киномаксе» (ул. Розы Люксембург, 73) стартует показ комедийной драмы «Еще по одной», главную роль в которой сыграл Мадс Миккельсен. Режиссером стал Томас Винтерберг («Охота», «Торжество», «Субмарино»).

Фильм повествует о своеобразном эксперименте, который решили провести учитель физкультуры, психолог, профессор истории и экономист. Существует научная теория, которая предполагает, что человека может сделать счастливым постоянное употребление алкоголя. Этим и решила заняться компания друзей. Но что-то пошло не так...

Лента была включена в программу 73-го Каннского кинофестиваля, который отменили в связи с пандемией. Также фильм вошел в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Расписание сеансов и цены смотрите на сайте «Киномакса».

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