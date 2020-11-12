Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

12 ноября 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», которому в этом году исполняется десять лет. К участию в проекте приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Стратегическим партнером конкурса выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».

«Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта “Цифровая экономика”. Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

«Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. “Ростелеком” подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:

• печатная пресса;

• радио и телевидение;

• интернет-СМИ;

• социальные медиа.

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком» впервые объявит спецноминацию «Цифровой регион». В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

«Обеспечение кибербезопасности — один из основных вызовов цифровой трансформации. Со стремительным развитием технологий потребность в детальной, достоверной информации по этой теме будет только расти. Поэтому мы в Schneider Electric решили присоединиться к “Ростелекому” в поиске талантливых российских журналистов и блогеров, способных создавать яркие материалы по информационной безопасности», — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Работы сибирских журналистов и блогеров будет оценивать жюри, в состав которого вошли Яков Самохин — председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева — начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Елена Агамян — начальник службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск»; Наталья Моисеева — директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» и Николай Зенин — вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Уровень вовлеченности журналистов в темы цифровизации с каждым годом растет, потому что будущее — за новыми технологиями. Благодаря конкурсу становится понятно, что больше всего интересует людей: это вопросы биометрии, кибербезопасности, внедрение умных систем и развитие прикладных цифровых сервисов. Уверен, что юбилейный конкурс принесет еще больше новых открытий и интересных работ», — отметил Николай Зенин.

Победителей федерального этапа определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. В основное жюри войдут в том числе Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru; Леонид Коник — главный редактор изданий группы компаний ComNews; Армен Бадалов — заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ; Игорь Зимин — вице-президент по прикладным проектам ПАО «Ростелеком»; Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2021 года.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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