«Томь» на выезде одолела красноярский «Енисей»

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Вчера, 11 ноября, в Красноярске прошел матч 21 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 в рамках которого местный «Енисей» принимал «Томь». Матч проходил без зрителей, сообщается на сайте томской команды.

Автором первого и единственного гола во встрече на 82 минуте стал Олег Шалаев. После подачи с правого фланга в исполнении Антона Синяка оставшийся один Шалаев без сопротивления головой отправил мяч в ворота. В итоге матч закончился со счетом 0:1.

По итогам 21 тура томская команда находится на 21 месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 15 ноября на домашнем поле, где встретится с московским ФК «Чертаново».

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