18+
18+

«Томь» на выезде одолела красноярский «Енисей»

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, Томь выиграла Енисей «Томь» на выезде одолела красноярский «Енисей»

Вчера, 11 ноября, в Красноярске прошел матч 21 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 в рамках которого местный «Енисей» принимал «Томь». Матч проходил без зрителей, сообщается на сайте томской команды.

Автором первого и единственного гола во встрече на 82 минуте стал Олег Шалаев. После подачи с правого фланга в исполнении Антона Синяка оставшийся один Шалаев без сопротивления головой отправил мяч в ворота. В итоге матч закончился со счетом 0:1.

По итогам 21 тура томская команда находится на 21 месте в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 15 ноября на домашнем поле, где встретится с московским ФК «Чертаново».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Мы не всегда понимаем, что такое данные»: «Data DebatЫ» прошли в «Точке кипения – Томск»

24 октября 2020
Томские новости

Во время пандемии томичи чаще всего отдыхали в Киреевске, в Сочи и на Алтае

27 октября 2020
Томские новости

Вспышка коронавируса произошла в НИИ онкологии Томского медцентра

23 октября 2020
Томские новости

В Томской области выбрали самые экологичные предприятия

21 октября 2020
Томские новости

Томские рафтеры одержали победу на Кубке и Первенстве России

11 ноября 2020
Томские новости

Томичей приглашают отпраздновать «Синичкин день»

10 ноября 2020
Томские новости

«Уральские авиалинии» на 1,5 месяца приостановят рейс Москва-Томск, сократят число полетов в начале 2021 года

27 октября 2020
Томские новости

Власти Томской области рассказали о карантинных мерах в школах

19 октября 2020
Томские новости

Комфортная среда. Как идет благоустройство новых общественных пространств Томска

20 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle