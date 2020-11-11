В Томской области бывший инспектор ДПС предстанет перед судом за взятку в 40 тыс. рублей

11 ноября 2020 / Томский Обзор

Бывший инспектор дорожно-патрульной службы предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и даче мелкой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый получил от предпринимателя 40 тыс. рублей. В обмен на деньги инспектор обеспечивал беспрепятственный проезд по дорогам региона тяжеловесных автомобилей с крупногабаритным грузом без спецразрешения.

Кроме того, подозреваемый дал взятку в 2 тыс. рублей своему коллеге, чтобы тот разрешил грузовикам проезд без проверки и фиксации совершенных ими правонарушений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, материалы которого переданы в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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