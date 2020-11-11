Из-за неконтролируемого приема антибиотиков в Томской области выросла заболеваемость пневмонией без коронавируса — замгубернатора

11 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В течение двух недель в Томской области значительно увеличилось количество пациентов с пневмонией, которые имеют отрицательный тест на коронавирус. Одной из причин этого может быть неконтролируемый прием антибиотиков, заявил на прошедшем сегодня брифинге замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

«Антибиотики не действуют на вирус — это факт. Антибиотики должны быть назначены по определенным правилам: это, как минимум, на четвертый день температурной реакции, которая не купируется жаропонижающими препаратами, появление других признаков бактериальной инфекции — соответствующего цвета отделяемое из носа и так далее. Тогда мы можем сказать, что есть присоединение бактериальной инфекции и антибиотики показаны для профилактики развития пневмонии, — рассказал Иван Деев. — В большинстве случаев происходит следующее: у пациента поднялась температура, он поднял всех на уши, он каким-то образом покупает препарат в аптеке, начинает его пить и на третий день пытается оценить эффективность антибиотика на фоне вирусной инфекции. Это неправильно».

Также замгубернатора отметил, что при потреблении антибиотиков пациент формирует у себя резистентную флору, которой он «заражает» окружающих. У тех, в свою очередь, может развиться пневмония с микробом, который имеет определенную долу устойчивости к тому или иному препарату.

«Мне думается, что это один из факторов», — добавил замгубернатора, отметив, что в этот период времени (осенью) в Томской области традиционно фиксируется рост заболеваемости пневмонией.

По словам Ивана Деева, на сегодняшний день в Томске лечением больных с пневмонией без коронавируса занимаются НИИ фармакологии ФМБА, Томская районная больница, Медсанчасть №2, горбольница №2 и №3. В ближайшие дни в регионе планируют изменить маршрутизацию «скорой». Бригады оснастят экспресс-тестами на антитела. Таким образом, специалисты смогут сортировать пациентов на этапе принятия решения по госпитализации.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 338, умерших 134.

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