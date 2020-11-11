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Умер известный томский диджей Дмитрий Катанов

Некрологи, Томские новости, некролог смерть томский диджей дмитрий катанов Умер известный томский диджей Дмитрий Катанов

Вчера, 10 ноября, в одной из томских больниц скончался известный томский диджей и промоутер Дмитрий Катанов. Ему было 37 лет. Причиной смерти стал тромбоз.

«Дима — известный томский хаус- и техно-диджей, человек одного поколения диджейства с Алексеем Будниковым, Всеволодом Кирсановым, Артемием Смартом и т.д. Он застал ещё времена клуба „Гараж“ на Кирова и кофейни „Кафе дель Кофе“ на Ленина. Несколько лет назад они вместе со Смартом сделали диджейскую группировку „ЗОВ“, постоянно устраивали вечеринки под маркой „Виниловые танцы“ и „Виниловые маркеты“ для коллекционеров и меломанов. Привозили в Томск интересных диджеев, например, Карину Саакян. В 2019-м Дима влился в команду пространства FLAT и несколько месяцев проработал управляющим заведения», — рассказывает томский журналист Александр Арляпов.

Прощание с Дмитрием состоится в четверг, 12 ноября, с 12.00 до 13.00 в ритуальной службе «Акрополь» на пер. Первомайский, 1/1.

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