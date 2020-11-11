Томские рафтеры одержали победу на Кубке и Первенстве России

Томский Обзор / Фото: 11 ноября 2020 // Фото: depms.ru

Томские рафтеры из копыловского клуба «Одиссей» и Учебно-спортивного центра водных видов спорта имени В.А.Шевелева завершили сезон победами на Кубке и Первенстве России, сообщает пресс-служба регионального департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

Состязания проходили в Республике Адыгея. Томская команда завоевала «золото» Первенства РФ среди спортсменов до 20-и и до 24-х лет в категориях «рафт 4» и «рафт 6», стала победителем Кубка России в тех же категориях, а также в общем зачете. Ранее томские рафтеры добились победы на Чемпионате России и чемпионате Сибирского федерального округа.

«Томские рафтеры завершили сезон, одержав победы в сезоне во всех возрастных группах на всех соревнованиях российского уровня. Этот ошеломляющий результат обусловлен невероятной работой, которую команды провели в рамках подготовки. Были придуманы новые тактические приёмы, парни к сезону подошли в прекрасной физической форме», — сообщил президент федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков.

Сейчас спортсмены отправятся на каникулы, после чего приступят к подготовке к новому сезону. Им предстоит выступать на Чемпионатах Мира и Европы.

Об истории томского рафтинга можно узнать в нашем материале.

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