На базе Северского перинатального центра заработает COVID-госпиталь

10 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В пятницу, 13 ноября, на базе Северского перинатального центра заработает COVID-госпиталь на 100 коек. Об этом сообщает департамент здравоохранения со ссылкой на региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска – медицинская помощь беременным женщинам высокой степени риска, с преждевременными родами будет оказываться в Областном перинатальном центре, в котором созданы условия для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии.

Беременных женщин средней и низкой степени риска на роды будут госпитализировать в роддом №1 и роддом им.Семашко, которые также имеют отделения реанимации для беременных, рожениц, родильниц и новорожденных.

Медицинская помощь беременным женщинам – жительницам Северска – на амбулаторном этапе будет оказываться на базе женской консультации.

Реанимация новорожденных из Северского перинатального центра переедет в Томский областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко.

В сообщении отмечается, что подобная маршрутизация беременных женщин на роды – жительниц города Северска, неоднократно использовалась при закрытии Северского Перинатального центра для проведения дезинфекционных мероприятий.

Напомним, по последним данным в Томкой области за весь период пандемии зарегистрирован 14 371 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 9 224, умерших 125.

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