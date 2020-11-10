Подрядчика обяжут устранить замечания при асфальтировании ул. Мокрушина в Томске

В Томске при асфальтировании ул. Мокрушина специалисты выявили нарушения технологии укладки асфальтобетона в дождливую погоду, в связи с чем подрядчика могут обязать заменить уложенное покрытие.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, по завершению работ на объекте будут взяты контрольные образцы покрытия, которые будут испытаны подрядчиком и службой строительного контроля. В случае выявления отклонений по показателям качества асфальтобетона от нормы, подрядчик — ГУП ТО «Областное ДРСУ», будет обязан заменить уложенный асфальт.

«Кроме того, по условиям муниципального контракта, гарантийный срок по обеспечению качества уложенного асфальта составляет 4 года для верхнего слоя, 5 лет для нижнего, 8 лет — для земляного полотна. В течение этого времени подрядчик обязан оперативно устранять возможные нарушения. Вместе со специалистами службы стройконтроля мы будем следить за состоянием этого объекта», — подчеркнул руководитель департамента капитального строительства Александр Суходолов.

Напомним, проект транспортной развязки на 76-м километре железной дороги Тайга ‑ Томск, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной, стартовал в 2017 году со строительства транспортного кольца на Коларовском тракте Томска. Дорожники расширили до четырех полос около 700 метров тракта и выполнили спрямление улицы Континентальной. Также они обустроили кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля, который соединит Коларовский и Богашевский тракты. Предполагается, что развязка позволит разгрузить автомобильные потоки от Транспортной площади в сторону Богашевского тракта и ул. Мокрушина, улучшит пропускную способность мкр. Мокрушинский, Южные ворота, пос. Зонального.

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