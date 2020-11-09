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Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, один пациент скончался

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 207 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 104 человек. Один заболевший скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Умерший входил в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. У него была гипертония, хроническая болезнь почек и хроническая ишемия головного мозга. На фоне инфекции у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная недостаточность и респираторный дистресс-синдром.

У большинства вновь заболевших - 126 человек - есть признаки ОРВИ, у 8 пневмония. У остальных 73 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 42 человека.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 14 156 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9121, умерших - 131.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,06.

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