Томские подводники взяли взяли два «золота» на чемпионате России

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2020 // Фото: depms.ru

Томские спортсмены Иван Рожков и Павел Макаров одержали победу на чемпионате России по подводному спорту, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

Воспитанники томской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта имени Виктора Шевелёва продемонстрировали отличную форму в дисциплине «спортивный дайвинг», несмотря на длительные карантинные меры, установленные в связи с пандемией. Иван Рожков завоевал две золотые медали на двух дистанциях — «подъем груза, 6 кг» и «300 м комбинированное плавание». На последней дистанции Иван установил новый рекорд России, а также показал результат, превышающий предыдущий (его же собственный) рекорд мира.

Одноклубник чемпиона, мастер спорта России, магистрант второго курса НИ ТПУ Павел Макаров поддержал успех именитого томского дайвера, завоевав две бронзовые награды на тех же дистанциях. По результатам выступления на чемпионате России, оба томских подводника будут зачислены в сборную команду РФ, которая представит страну на предстоящем в Томске чемпионате мира по подводному спорту, запланированном на июль 2021 года.

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