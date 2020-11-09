18+
18+

Томские подводники взяли взяли два «золота» на чемпионате России

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, подводное плавание плавание в ластах победа золотая медаль чемпионат Томские подводники взяли взяли два «золота» на чемпионате России

Томские спортсмены Иван Рожков и Павел Макаров одержали победу на чемпионате России по подводному спорту, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

Воспитанники томской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта имени Виктора Шевелёва продемонстрировали отличную форму в дисциплине «спортивный дайвинг», несмотря на длительные карантинные меры, установленные в связи с пандемией. Иван Рожков завоевал две золотые медали на двух дистанциях — «подъем груза, 6 кг» и «300 м комбинированное плавание». На последней дистанции Иван установил новый рекорд России, а также показал результат, превышающий предыдущий (его же собственный) рекорд мира.

Одноклубник чемпиона, мастер спорта России, магистрант второго курса НИ ТПУ Павел Макаров поддержал успех именитого томского дайвера, завоевав две бронзовые награды на тех же дистанциях. По результатам выступления на чемпионате России, оба томских подводника будут зачислены в сборную команду РФ, которая представит страну на предстоящем в Томске чемпионате мира по подводному спорту, запланированном на июль 2021 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области упростили механизм выдачи больничных для двух категорий пациентов

12 ноября 2020
Томские новости

«Мы не всегда понимаем, что такое данные»: «Data DebatЫ» прошли в «Точке кипения – Томск»

24 октября 2020
Томские новости

Более 180 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, один пациент скончался

25 октября 2020
Томские новости

В Томской области более 190 новых случаев заболевания COVID-19, три пациента скончались

11 ноября 2020
Томские новости

В Томске задержали подозреваемого в нападении на ювелирный магазин

28 октября 2020
Томские новости

Более 40 тысяч онлайн-обращений поступило в томские центры занятости с начала года

30 октября 2020
Томские новости

Психологические фильмы, держащие в напряжении

20 октября 2020
Томские новости

Завтра в библиотеке ТПУ откроется памятник знаменитому коту-библиотекарю Василию

21 октября 2020
Томские новости

Полицейские задержали мошенника, от действий которого пострадали пенсионерки в Томской области

6 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle