Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, двое заболевших скончались

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 110 человек, двое умерли, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 98 человек - инфекция протекает бессимптомно. У 97 есть признаки ОРВИ, у 14 пневмония.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 42 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 13 949 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9017, умерших 132.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.

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