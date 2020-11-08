Пожилой мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Томске
8 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Минувшей ночью, 8 ноября, в Томске загорелся брусовой жилой дом по ул.Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
К приезду пожарных здание было полностью охвачено огнем. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома и веранды, а также стены внутри и снаружи. На месте работали 3 единицы техники и 13 человек.
Внутри, в комнате на полу возле кровати, пожарные обнаружили тело 60-летнего мужчины.
Причина пожара устанавливается.
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