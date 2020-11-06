За сутки в Томске составили протоколы на 5 посетителей магазинов, нарушивших масочный режим

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2020 // Фото: Владимир Дударев

За прошедшие сутки в Томске было проведено 111 рейдов по объектам потребительского рынка. Сотрудники районных отделов совместно с представителями региональной власти и федеральными структурами проверяли нормы соблюдения масочного режима и проводили разъяснительную работу с посетителями магазинов, предпринимателями и продавцами.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в результате проверок было выявлено пять нарушений масочного режима среди посетителей магазинов. Полицейские составили протоколы, в работе персонала магазинов и кафе нарушений не выявлено.

Участники рейдов напоминают о необходимости дезинфекции и санитарной защиты в местах массового скопления людей: в магазинах, административных и социальных учреждениях, в транспорте, в местах общего пользования многоквартирных домов - в лифтах, подъездах, на закрытых парковках.

Напомним, по последним данным, за весь период в Томской области установлены 13 337 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8709, умерших 128.

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