Томичка взяла кредиты на 270 тыс. рублей, чтобы этого не сделали мошенники, но прогадала

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Жительница Советского района Томска стала жертвой мошенников и лишилась 270 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 41-летней томичке позвонили с номера +7-495.... Звонивший представился сотрудником банка и сказал, что в одном из регионов России мошенники пытаются снять деньги со счета женщины, а также оформить на ее имя кредитный договор. Чтобы помешать злоумышленникам необходимо зайти в мобильное приложение банка и оформить потребительский кредит с последующей отменой операции. Женщина выполнила все условия, в свою очередь лжесотрудник банка сказал, что ситуация под контролем. Он позвонил на следующий день и сообщил, что операция, выполненная женщиной накануне, не прошла и необходимо повторить все действия, а после передать звонившему все реквизиты карты и код безопасности из смс сообщения.

Таким образом, мошенники списали со счета потерпевшей кредитные средства в сумме более 270 000 рублей.

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