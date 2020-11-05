Томичи могут дистанционно подключить eSIM

5 ноября 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

Виртуальные SIM-карты стали доступны для жителей Томской области и всех регионов присутствия МТС. SIM-карты доступны для подключения абонентам во всех регионах присутствия оператора, в том числе и для жителей Томской области.

МТС сделала доступным дистанционное подключение eSIM без посещения салонов связи и курьерской доставки. Приобрести электронный тариф можно онлайн на странице mts.ru/esim. Процесс покупки и активации на смартфоне, поддерживающем эту технологию, занимает несколько минут. На сайте необходимо выбрать номер, тариф, подтвердить личность с помощью портала Госуслуг или личного кабинета МТС для действующих абонентов, указать электронную почту и оплатить заказ. Для активации SIM-карты достаточно считать QR-код или перейти по ссылке, которая появится на экране гаджета и продублируется на электронную почту.

Для пользователей, которые не могут самостоятельно зарегистрировать электронную SIM-карту, доступна возможность покупки eSIM в ряде офисов продаж МТС и в магазинах М.Видео. Специалист поможет произвести необходимые настройки и активировать номер. Точную информацию о наличии eSIM в салонах связи можно получить в контактном центре МТС.

МТС реализует поддержку eSIM в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства России. В рамках первого этапа внедрения технологии в связи с технологическими особенностями количество eSIM может быть ограничено.

eSIM — чип в устройстве, который работает как электронная SIM-карта. Модуль встраивают при производстве смартфонов, планшетов, часов и других гаджетов. Технология позволяет использовать профиль оператора в девайсах с eSIM. Среди поддерживаемых моделей — последние Apple iPhone и iPad, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note20, Huawei P40 и другие устройства. Проверить доступность eSIM в аппарате можно на странице mts.ru/esim. На девайсах с одним слотом под физическую SIM-карту можно пользоваться двумя SIM-картами одновременно.

За первые девять месяцев 2020 года в России было куплено в 2,5 раза больше смартфонов с поддержкой eSIM, чем за аналогичный период прошлого года. С января по сентябрь 2020 года россияне приобрели два миллиона таких аппаратов на сумму 127 миллиардов рублей. В натуральном выражении устройства с электронной SIM заняли девять процентов российского рынка.

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