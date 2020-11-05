У памятника Суворову в Томске появились стелы с подсветкой

В Томске в сквере у Томского колледжа гражданского транспорта (ул.Суворова, 5) появились стелы с подсветкой и портретами полководцев Русской императорской армии. Архитектурные формы установлены в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Их смонтировали участники Ассамблеи народов Томской области, сообщает пресс-служба мэрии.

На шести размещены портреты Вилима Дерфельдена, Петра Багратиона, Михаила Милорадовича, Семена Ставракова, Матвея Платова и Андрея Горчакова. Сами конструкции стилизованы под ростральные колонны, украшающие Каменный мост через Ушайку.

Ранее, в ноябре 2017 года, при участии Союза армян Томской области на месте будущего сквера был установлен 4-метровый монумент с бронзовым бюстом Александра Суворова. В это же время здесь была заложена кедровая аллея в память ликвидаторов землетрясения в Армении в 1988 году, томичи тогда не остались в стороне и помогли пострадавшему народу.

За дальнейшее развитие сквера ноябре прошлого года проголосовали 15 777 томичей. Проект благоустройства был разработан специалистами ТГАСУ. Подрядчик администрации обустроил здесь зону для тихого отдыха с урнами, скамейками, газонами и освещением. Работы были завершены к празднованию Дня народного единства. За ходом благоустроительных работ в сквере следили члены городского Совета старейшин и областного Совета ветеранов. В следующем году зеленая зона будет дополнена цветников с многолетними растениями.

В рамках проекта «Комфортная городская среда» предлагался такой вариант благоустройства сквера:

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