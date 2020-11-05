Томские техникумы поделятся кроватями, подушками и матрасами с респираторными госпиталями

5 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Томские техникумы поделятся кроватями и спальными принадлежностями с респираторными госпиталями для расширения коечного фонда, сообщает региональный оперативный штаб по по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

С соответствующим запросом облздрав обратился в несколько огранизаций Томской области. Несколько организаций уже откликнулись.

«Для увеличения фильтра Медико-санитарной части №2 60 кроватей предоставит НИИ Кардиологии Томского НИМЦ. Кровати нам нужны, в том числе и для формирования коечного резерва медицинских учреждений», — уточнил первый заместитель начальника облздрава Вадим Бойков.

В свою очередь начальник департамента профессионального образования Юрий Калинюк отметил, что у колледжей и техникумов в резерве есть кровати и матрасы, которые сейчас не используются, а также попросил поделиться ими с медучреждениями. На просьбу уже откликнулись Кожевниковский техникум агробизнеса, Томский техникум информационных технологий, Томский политехнический техникум, Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта, Томский техникум водного транспорта и судоходства.

«Это добровольная помощь образовательных учреждений и не в коей мере не идет в ущерб нашим студентам. Все понимают, что в сегодняшнюю непростую эпидемиологическую ситуацию необходимо подставить плечо медицинским работникам. И с удовольствием это сделаем, если наша поддержка поможет врачам и пациентам в борьбе с коронавирусом», — сообщает начальник департамента профессионального образования Юрий Калинюк.

Напомним, что в соцсетях появился ролик о том, как в МСЧ №2 в коридоре лежат больные. По словам автора видео, мест для пациентов не осталось, а только что поступившим, предлагают госпитализацию в сидячем положении. Власти объяснили это ростом обращения по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки, которым необходима медицинская помощь.

По последним данным за весь период пандемии в Томской области установлены 13 144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 548, умерших 125.

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