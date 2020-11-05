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В Томской области заработал сервис оповещения пациентов о результатах анализов на COVID-19

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В минувший вторник, 3 ноября, в Томской области заработала система оповещения о результатах сданных тестов на COVID-19. Об отрицательном результате анализа сообщает робот на контактный номер телефона пациента, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В случае недозвона с первого раза система совершает еще несколько звонков пациенту с периодичностью в 20 минут.

О положительных тестах сообщать пациентам по-прежнему будут сотрудники поликлиник, а также врачи Центра удаленного мониторинга. Это необходимо для проведения оперативного сбора анамнеза, уточнения состояния пациента и назначения лечения.

В департаменте здравоохранения Томской области отметили, что система оповещения успешно прошла тестовый режим и уже интегрирована в работу медицинской информационной системы региона.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлены 13 144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 548, умерших 125.

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