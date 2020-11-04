Более 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 4 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 81 человека, сообщает пресс-служба облдаминистрации.

У большинства вновь заболевших - 100 человек - есть признаки ОРВИ, у 19 пневмония, у остальных 80 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 45 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 13 144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 548, умерших 125.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на отметке 0,96.

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