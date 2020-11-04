18+
18+

Более 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус лечение сводка количество заболевших скончавшихся Более 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 81 человека, сообщает пресс-служба облдаминистрации.

У большинства вновь заболевших - 100 человек - есть признаки ОРВИ, у 19 пневмония, у остальных 80 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 45 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 13 144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 548, умерших 125.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на отметке 0,96.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские техникумы поделятся кроватями, подушками и матрасами с респираторными госпиталями

5 ноября 2020
Томские новости

Психологические фильмы, держащие в напряжении

20 октября 2020
Томские новости

Губернатор Томской области поблагодарил волонтеров и бизнесменов за помощь в борьбе с эпидемией

12 ноября 2020
Томские новости

В Рязани перенимают опыт томского проекта «Дом за рубль»

28 октября 2020
Томские новости

В двух общежитиях ТГУ зарегистрировано 5 случаев COVID-19

19 октября 2020
Томские новости

Женщина-пассажир погибла в ночном ДТП в Томске

1 ноября 2020
Томские новости

В томском «Киномаксе» покажут драму с Мадсом Миккельсеном в главной роли

12 ноября 2020
Томские новости

Более 180 кубометров водно-нефтяной смеси собрано на месте столкновения двух барж на реке Обь в Томской области

21 октября 2020
Томские новости

Власти Томской области рассказали о карантинных мерах в школах

19 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle