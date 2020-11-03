18+
18+

ФНС инициировала банкротство крупнейшего перевозчика Томской области «Томскавтотранс»

Предприятия Томска и области, Томские новости, общественный транспорт предприятия автобусы автотранс перевозки ФНС инициировала банкротство крупнейшего перевозчика Томской области «Томскавтотранс»

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы (ФНС) N7 по Томской области подала заявление о признании банкротом АО «Томскавтотранс» — крупнейшего автотранспортного предприятия Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Заявление подано 30 октября. Основанием для этого стала задолженность «Томскавтотранса» в 3,54 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 3 ноября ФНС сообщила о приостановлении операций по счетам «Томскавтотранса».

Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев сообщил агентству «Интерфакс», что «по данному вопросу информация в „Томскавтотранс“ не поступала». Представитель пресс-службы обладминистрации пообещал предоставить комментарий позднее.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. Компания контролирует 88% рынка межмуниципальных перевозок в регионе — 23 из 26 маршрутов. «Томскавтотранс» на 100% контролируется администрацией Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 210 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

14 ноября 2020
Томские новости

С понедельника томские школьники выйдут на учебу в очном режиме

6 ноября 2020
Томские новости

Видеонаблюдение от «Ростелекома» для сибирского бизнеса: быстро и бесплатно на 30 дней

20 октября 2020
Томские новости

Руководство области оценило народные идеи по развитию региона

27 октября 2020
Томские новости

Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в Томской области

31 октября 2020
Томские новости

Палки — в руки! В Стрежевом завершается марафон по скандинавской ходьбе «Северный шаг»

30 октября 2020
Томские новости

Пять пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Томской области

23 октября 2020
Томские новости

В Томской области начали производить антиковидную плазму для тяжелых больных

11 ноября 2020
Томские новости

Томичей приглашают отпраздновать «Синичкин день»

10 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle