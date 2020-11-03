ФНС инициировала банкротство крупнейшего перевозчика Томской области «Томскавтотранс»

3 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстфьева

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы (ФНС) N7 по Томской области подала заявление о признании банкротом АО «Томскавтотранс» — крупнейшего автотранспортного предприятия Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Заявление подано 30 октября. Основанием для этого стала задолженность «Томскавтотранса» в 3,54 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 3 ноября ФНС сообщила о приостановлении операций по счетам «Томскавтотранса».

Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев сообщил агентству «Интерфакс», что «по данному вопросу информация в „Томскавтотранс“ не поступала». Представитель пресс-службы обладминистрации пообещал предоставить комментарий позднее.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. Компания контролирует 88% рынка межмуниципальных перевозок в регионе — 23 из 26 маршрутов. «Томскавтотранс» на 100% контролируется администрацией Томской области.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: