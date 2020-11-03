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Губернатор Сергей Жвачкин выделил 50 млн рублей к юбилею Томской филармонии

Власть, Культура в Томске, Томские новости, губернатор юбилей филармония деньги культура Губернатор Сергей Жвачкин выделил 50 млн рублей к юбилею Томской филармонии

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на встрече с художественным руководителем и главным дирижером Томского Академического симфонического оркестра Михаилом Грановским принял решение выделить 50 млн рублей в связи с предстоящим в 2021 году 75-летним юбилеем Томской областной государственной филармонии и Томского Академического симфонического оркестра.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, глава региона обсудил с маэстро Грановским юбилейные концерты, в которых, помимо Томского симфонического, планируют принять участие музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и всемирно известный пианист Денис Мацуев, а также ряд других культурных мероприятий для жителей региона.

«Считаю, что в юбилейный год наш симфонический оркестр должен дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Но главное – отметить 75 лет вместе с жителями нашего региона, в Томске и в нашей глубинке. Мы возродили гастроли оркестра в районах нашей области и обязательно продолжим их в юбилейный год. Надеюсь, эпидситуация в новом году позволит нам воплотить в жизнь все творческие планы», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

На встрече губернатор выделил 50 миллионов рублей на приобретение новых музыкальных инструментов и обновление сцены Большого концертного зала филармонии.

«Эпидемии приходят и уходят, а искусство и музыка – вечны!», отметил глава региона.

Губернатор подарил Михаилу Грановскому альбом своих фоторабот «Мир, в котором я живу». Ранее худрук оркестра подарил главе региона альбом с фотографиями своего деда, известного фотографа Наума Грановского.

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