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Подросток попал под колеса Lexus в Томске

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Вчера вечером, 2 ноября, в Томске под колеса Lexus RX300 попал 13-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.35 на ул.Киевской, 9. По предварительным данным, 52-летняя женщина-водитель иномарки совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу. В момент ДТП светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали.

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