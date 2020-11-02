Более 180 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области за сутки

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 189 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 80 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 117 человек — есть признаки ОРВИ, у 21 пневмония. У остальных 51 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 71 человек.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,00.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 12 756 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 394, умерших 125.

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