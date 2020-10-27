Подросток попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 ноября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 1 ноября, в Томске под колеса Renault Logan попал 15-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.15 на ул.Сибирская, 80. По предварительным данным, 62-летний водитель Renault Logan сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали.

В результате ДТП 15-летний подросток с травмами доставлен в медучреждение. Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, кабинет 310, телефон 8 (3822) 795-300.

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