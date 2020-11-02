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На этой неделе томичей ждет дополнительный выходной

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В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя. В среду, 4 ноября, празднуется День народного единства, который является выходным.

Как сообщает Роструд, поскольку вторник, 3 ноября является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.

Российский государственный праздник День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ является выходным днём.

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