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Один человек погиб, один получил травмы при пожаре в Томске

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В минувшую субботу, 31 октября, в Томске произошел пожар в 3-квартирном брусовом доме по ул.Средне-Кирпичная, 5/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17.45. Прибывшие пожарные спасли 62-летнего мужчину, которые получил отравление продуктами горения. Также в квартире было обнаружено тело 58-летней женщины.

Возгорание удалось ликвидировать в 18.18. В результате в одной из квартир обгорели стены, прогорело потолочное перекрытие, обгорела обрешетка крыши дома на площади 10 кв.метров. Общая площадь пожара составила 40 кв.метров. На месте работали 3 единицы техники и 15 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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