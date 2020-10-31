Музейный art relax. Как Томский областной краеведческий музей готовится к Ночи искусств

31 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Во вторник, 3 ноября, в Томском областном краеведческом музее пройдет Ночь искусств. Темой встречи этого года станет «Музейный art relax». Зрителей ждут арт-терапия, мастер-классы, конкурсы от спонсоров, приятные сюрпризы и призы.

Трансляция мероприятия стартует в 22.00 на youtube-канале музея.

Томский Обзор побывал в музее и посмотрел, как идет подготовка к событию.

«Приготовления проходят напряженно, но весело. Мы ощущаем себя как на телевидении: готовим новостные и тематические сюжеты, делаем рекламу, работаем с ведущими, пишем сценарий, улаживаем технические моменты для настоящей прямой трансляции», — рассказывает начальник отдела маркетинга музея Анна Полякова. Фото: Серафима Кузина

«Это новый и очень интересный формат, который привычен всем и легко воспринимается, даже нам. Наблюдая его долгие годы, мы неосознанно усваиваем особенности, характерные черты этого жанра», — отметила Анна. Фото: Серафима Кузина

«Еще мы поняли, про сколько всего мы можем рассказать в таком формате. Принимая гостей у себя в выставочных залах, мы волей-неволей оказываемся ограничены тематикой той или иной выставки. Выходя в онлайн, мы можем рассказать о том, что не можем показать в обычной жизни», — рассказала Анна. Фото: Серафима Кузина

Илья Кац, сотрудник отдела по информатизации и редакционно-издательской деятельности ТОКМ. Фото: Серафима Кузина

Елена Фещенко, сотрудник отдела маркетинга ТОКМ. Фото: Серафима Кузина

Елена Фещенко, Константин Ширко (заместитель директора по научной и методической работе), Анна Полякова. Фото: Серафима Кузина

На «Ночи искусств» гости смогут посетить выставку «Диалоги о буддизме», которая открылась в декабре 2019 года. Работа над ней велась почти год. Фото: Серафима Кузина

Эта коллекция — одна из самых обширных в музее. Фото: Серафима Кузина

Выставка посвящена некоторым аспектам буддизма как философии, зародившейся в середине 1-го тысячелетия до н.э., и как о мировой религии. Фото: Серафима Кузина

С помощью предметов этой буддийской коллекции музейные работники хотят рассказать о буддизме, жизни Будды Шакьямуни, о том, кто такой Будда вообще и почему Буддой может стать каждый. Фото: Серафима Кузина

Выставка даёт возможность проникнуть в истоки и суть буддизма и ощутить единые положения разнообразных представлений о мироздании и человеке в мире Фото: Серафима Кузина

Восточная коллекция музея содержит более тысячи единиц хранения — подлинные предметы быта, декоративно-прикладного искусства, буддийского культа из Китая, Монголии, Индии, Японии и Непала. Фото: Серафима Кузина

Основу восточной коллекции составляют материалы российского востоковеда, члена общества русских ориенталистов Михаила Аркадьевича Полумордвинова (жил под Томском в 1916–1917 гг.). Фото: Серафима Кузина

«Буддизм и предметы буддийского искусства не так часто можно увидеть в Томске и близлежащих городах. А у нас такая большая, разнообразная и интересная коллекция, которой уже больше ста лет, и она до сих пор пополняется. Поэтому было решено сделать выставку», — рассказала Анна Полякова. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: