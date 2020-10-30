В Томской ОКБ подготовили места для пациентов с COVID-19

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

На базе Томской областной клинической больницы развернуты 200 коек для больных с COVID-19. Из них 180 многопрофильные и 20 реанимационные, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Места для заразившихся коронавирусом располагаются на седьмом, восьмом и девятом этажах. Весь коечный респираторный фонд оснащен кислородом. По словам главного врача Томской областной клинической больницы Михаил Лукашов, среди пациентов, поступивших на госпитализацию в ОКБ, нередко после исследования выявляется коронавирусная инфекция.

«Раньше мы их отправляли на лечение в один из респираторных госпиталей Томска, теперь они будут проходить лечение в «красной зоне» ОКБ. Это позволит оказать необходимую помощь таким пациентам и по иному профилю», - уточнил главврач.

Отделения, которые ранее располагались на верхних этажах (терапевтическое, гематологическое, пульмонологическое и торакальная хирургия) продолжат функционировать на других этажах. Помощь пациентам этих отделений будет оказываться в полном объеме.

Михаил Лукашов отметил, что в больнице полностью соблюдены условия эпидемиологической безопасности - перекрыта вентиляция, поставлены шлюзы для дезинфекции. Потоки пациентов разведены, для перемещения больных с коронавирусной инфекцией выделены отдельные лестничные проходы и лифты. Предусмотрена и отдельная маршрутизация для медицинских работников «красной зоны».

По последним данным, за весь период пандемии в регионе установлены 12 180 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8133, умерших — 119.

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