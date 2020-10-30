В локдаун томский ресторатор стал сыроваром

30 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено рестораном

В ресторане «Южане» теперь можно попробовать продукцию с сыром собственного производства. Владельцы решились сами варить сыр после того, как поставщик в очередной раз подвел и не привез продукцию в срок.

«После того, как из-за пандемии закрыли весь общепит, у нас появилось свободное время для реализации задуманного. Мы долго экспериментировали, потратили довольно много сырья прежде чем что-то начало получаться. Перепробовали множество разных рецептов: от видео на youtube до бабушкиных. И итогом стал вкуснейший домашний сыр», — рассказывает со-основатель ресторана Иван Харитончик.

Сейчас владельцы готовят к запуску отдельный цех, в котором будут производить продукцию как для «Южан», так для нового проекта итальянской кухни «ТестоПесто» — линейку итальянских сыров.

«Так как спрос довольно-таки большой, мы на первом этапе планируем организовать розничную продажу в нашем ресторане, а в дальнейшем производить сыры в больших объемах для магазинов и других ресторанов», — отметил Иван.

А пока посетители могут попробовать сыр собственного производства «Южан» в самом ресторане в составе хачапури и хинкали. Также заведение дарит его при заказе на доставку блюд из меню.

Фото: предоставлено рестораном

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