В Томске прошло ежегодное заседание Дискуссионного клуба экспертов по охране труда

30 октября 2020 / Томский Обзор

На этой неделе, 27 и 28 октября, в Томске состоялось очередное заседание Дискуссионного клуба экспертов по охране труда. Мероприятие традиционно проводится по инициативе Департамента труда и занятости населения Томской области и предназначено для специалистов и руководителей в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, HR, подготовки и обучения персонала.

Заседание клуба прошло в пространстве «Точке кипения». Темой этого года стало профессиональное здоровье и трудовое благополучие. Мероприятие состоялось в смешанном формате: часть участников присутствовала в зале, часть была подключена онлайн. Главной целью заседания стало создание корпоративной программы «Здоровье», доступной для применения в организациях самого разного профиля.

Открыла заседание пленарная сессия. Перед участниками мероприятия выступили выступили заместитель начальника Департамента труда Жанна Горячева, директор Центра исследований охраны труда и здоровья ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России Владислав Горбачев, главный редактор журнала «Льготы и бенефиты» Станислав Нагерняк, руководитель центра клинических исследований ФГБОУ ВО «СибГМУ», главный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения Томской области, д.м.н., профессор Юлия Самойлова. В рамках сессии участникам были озвучены основные индикаторы условий труда нашего региона, подробно рассмотрено что такое корпоративные программы укрепления здоровья, представлен международный опыт применения таких программ, состоялось обсуждение как важно компаниям вкладывать инвестиции в здоровье собственных работников и так далее. Опытом в сфере охраны труда поделились представители «Томскнефтехима» и «Газпромнефти».

Важность разработки корпоративных программ укрепления здоровья подчеркнул в своем выступлении Владислав Горбачев:

«Разработка и последующее применение комплексных программ здоровья в субъектах федерации, когда соединены усилия работодателя, органов исполнительной власти, — это выгода для всех. Работник получает возможность долго и благополучно работать до достижения пенсионного возраста, у работодателя минимизируется риск утери квалифицированного работника, а область получает здорового гражданина, работающего и приносящего доходы, которые идут на развитие самого субъекта федерации. На сегодняшний день эти программы в регионах развиваются все больше, это не может не радовать».

В своем выступлении Жанна Горячева отметила:

«Задача, которую мы ставим сегодня перед собой совместно с профессиональным сообществом — разработать и реализовать системный продукт, позволяющий ввести в действие базовый набор стандартов обеспечения всех рабочих мест требованиями охраны здоровья и безопасности».

Полную версию пленарного заседания можно посмотреть здесь.

Во второй половине дня состоялся кейс-форум, в рамках которого участники, разбитые на команды, работали над созданием корпоративных программ здоровья для организаций различных видов деятельности. Презентация программ состоялась на следующий день, 28 октября.

Добавим, что в 2019 году Томская область стала одним из первых регионов, присоединившихся к стратегии нулевого травматизма Vision zero. Стратегия предполагает новый подход к организации безопасности, гигиены труда и благополучия работников на всех уровнях производства.

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