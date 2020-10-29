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Более 210 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Томской области, трое зараженных скончались

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 212 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 102 человек, трое пациентов скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В большинства вновь заболевших - 111 человек - есть признаки ОРВИ, у 17 пневмония. У остальных 84 инфекция протекает бессимптомно.

Умершие входили в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям: у одного – онкологическое заболевание, у двоих – гипертония и ожирение, один после инсульта. Тяжелое течение коронавирусной инфекции осложнялось двусторонней полисегментарной пневмонией, развитием дыхательной и полиорганной недостаточности, респираторным дистресс-синдромом и другими тяжелыми последствиями.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 11 977 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 044, умерших 119.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на уровне 1,06.

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