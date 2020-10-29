Москва передала Томску 40 троллейбусов, их привезут до конца года

29 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Департамент недвижимости Москвы подписал акт о передаче в собственность муниципалитета Томска 40 троллейбусов 2007–2012 года выпуска, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.

Предполагается, что отправки первых машин начнутся в ноябре. Их перевозка будет организована траловой техникой. Всего до конца года в Томск прибудут 12 Тролза-5265, 11 БКМ-321 и 17 СВАРЗ-МАЗ-6235. Это полностью закроет потребности предприятия в обновлении подвижного состава.

На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе 50 троллейбусов. При этом основной объем троллейбусного парка Томска составляет техника со сроком эксплуатации 14-15 лет. Обновление подвижного состава ТТУ за счет 40 современных троллейбусов существенно скажется на сокращении интервалов движения и повышении качества пассажироперевозок.

«Уже несколько лет мы, по примеру многих регионов, сотрудничаем со столичным муниципалитетом в плане бесплатной передачи нам электротранспорта, который планово заменяется в Москве раз в 5-7 лет. В 2016-м году Томску впервые были безвозмездно переданы пять трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах. В конце 2019 года мы получили еще 10 трамваев. Сейчас ожидаем большую поставку троллейбусов. Это позволяет нам экономить бюджетные средства и при этом обновлять подвижной состав», — пояснил Владимир Брюханцев.

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