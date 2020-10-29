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Москва передала Томску 40 троллейбусов, их привезут до конца года

Общественный транспорт, Томские новости, троллейбус электротранспорт город развитие Москва передала Томску 40 троллейбусов, их привезут до конца года

Департамент недвижимости Москвы подписал акт о передаче в собственность муниципалитета Томска 40 троллейбусов 2007–2012 года выпуска, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева.

Предполагается, что отправки первых машин начнутся в ноябре. Их перевозка будет организована траловой техникой. Всего до конца года в Томск прибудут 12 Тролза-5265, 11 БКМ-321 и 17 СВАРЗ-МАЗ-6235. Это полностью закроет потребности предприятия в обновлении подвижного состава.

На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе 50 троллейбусов. При этом основной объем троллейбусного парка Томска составляет техника со сроком эксплуатации 14-15 лет. Обновление подвижного состава ТТУ за счет 40 современных троллейбусов существенно скажется на сокращении интервалов движения и повышении качества пассажироперевозок.

«Уже несколько лет мы, по примеру многих регионов, сотрудничаем со столичным муниципалитетом в плане бесплатной передачи нам электротранспорта, который планово заменяется в Москве раз в 5-7 лет. В 2016-м году Томску впервые были безвозмездно переданы пять трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах. В конце 2019 года мы получили еще 10 трамваев. Сейчас ожидаем большую поставку троллейбусов. Это позволяет нам экономить бюджетные средства и при этом обновлять подвижной состав», — пояснил Владимир Брюханцев.

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