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Одинокие пожилые жители Томской области и инвалиды смогут попасть в приемную семью — законопроект

Власть, ЗД ТО, Социальная сфера, Томские новости, интерфакс агентство приемная семья законопроект Одинокие пожилые жители Томской области и инвалиды смогут попасть в приемную семью — законопроект

Депутаты Законодательной думы Томской области на очередном собрании в четверг в первом чтении поддержали законопроект, который позволяет одиноким пожилым людям и инвалидам попасть в приемную семью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Этот закон уже назрел. Очевидно, что есть люди, которые хотели бы пойти в семьи, и есть те, кто хотел бы взять к себе в семью. В течение года после принятия закона мы проведем мониторинг, и решим проблемные нюансы в поправках», — сказал председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике Леонид Глок.

Он уточнил, что во втором (окончательном) чтении законопроект планируется рассмотреть до конца 2020 года.

Согласно материалам облдумы, пожилого человека в приемную семью можно принять максимум на три года, сумма ежемесячной выплаты составит 5 тыс. рублей.

Размер ежемесячной выплаты организатору приемной семьи повышается на 30% в случае наличия у гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, инвалидности 1 группы.

Попасть в приемную семью могут мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, а также дееспособные инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут себя обслуживать. В одну приемную семью максимум можно взять двух человек.

Из областного бюджета в 2020–2022 годы на эти цели будет выделяться по 5 млн 788 тыс. рублей ежегодно.

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