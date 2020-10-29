В Томске на сутки ограничат движение на переезде по ул. Мокрушина

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра вечером, 30 октября, в 21.00 в Томске частично перекроют железнодорожный переезд по ул. Мокрушина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 21.00 субботы, 31 октября. В это время будут проводиться реконструкция переезда в рамках строительства развязки с железнодорожной станцией на 76 км.

На время проведения работ движение автомобилей будет организовано по двум полосам с левой стороны по направлению ул. Мокрушина, вместо существующих четырех полос.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: