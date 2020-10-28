18+
18+

«Томскводоканал» перенес масштабное отключение воды в части Кировского и Советского районов Томска

ЖКХ, Томские новости, ограничение вода график отключение когда дадут воду включат воду остались без воды «Томскводоканал» перенес масштабное отключение воды в части Кировского и Советского районов Томска

Запланированное на 30 октября масштабное отключение холодной воды в части Кировского и Советского районов Томска, а также в Южных воротах переносится по решению заммэра Владимира Брюханцева, сообщает пресс-служба «Томсководоканала.

Запланированные работы на Насосной станции третьего подъема №2 перенесли на неопределенный срок. О дате предстоящего отключения специалисты ООО «Томскводоканал» сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтными работами планировалось ограничить подачу холодной воды более чем на 160 улицах Томска. С 00.00 30 октября до 6.00 31 октября планировалось провести мероприятия по реконструкции Насосной станции третьего подъема №2 в рамках Инвестиционной программы на 2019–2023 годы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

11 ноября - Международный день энергосбережения

11 ноября 2020
Томские новости

В Томске почтят память жертв политических репрессий

30 октября 2020
Томские новости

В России вводится всеобщий масочный режим

27 октября 2020
Томские новости

Скончался заведующий инфекционным отделением томской медсанчасти «Строитель» Олег Буров

7 ноября 2020
Томские новости

Москва передала Томску 40 троллейбусов, их привезут до конца года

29 октября 2020
Томские новости

Пожилой мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Томске

8 ноября 2020
Томские новости

В Томске 19-летняя девушка пострадала при столкновении ВАЗа и Hyundai

12 ноября 2020
Томские новости

Томский краеведческий музей открывается после ремонта

11 ноября 2020
Томские новости

Росздравнадзор проверит томскую МСЧ №2 после сообщений о пациентах, лежащих в коридорах

3 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle