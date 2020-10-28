«Томскводоканал» перенес масштабное отключение воды в части Кировского и Советского районов Томска

28 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Запланированное на 30 октября масштабное отключение холодной воды в части Кировского и Советского районов Томска, а также в Южных воротах переносится по решению заммэра Владимира Брюханцева, сообщает пресс-служба «Томсководоканала.

Запланированные работы на Насосной станции третьего подъема №2 перенесли на неопределенный срок. О дате предстоящего отключения специалисты ООО «Томскводоканал» сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтными работами планировалось ограничить подачу холодной воды более чем на 160 улицах Томска. С 00.00 30 октября до 6.00 31 октября планировалось провести мероприятия по реконструкции Насосной станции третьего подъема №2 в рамках Инвестиционной программы на 2019–2023 годы.

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