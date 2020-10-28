В Томске задержали подозреваемого в нападении на ювелирный магазин

Томский Обзор / Фото: 28 октября 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске полицейские при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Задержанный, ранее неоднократно судимый 26-летний томич, с помощь предмета "похожего на обрез охотничьего ружья" ограбил салон ювелирных изделий на ул.Сергея Лазо, забрав ювелирные изделия на 1,3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ«Разбой». Теперь подозреваемому грозит до 10 лет колонии. Сейчас Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В сообщении также отмечается, что злоумышленник освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года.

В настоящее время ведётся следствие.

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