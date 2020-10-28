Решение об ограничении ночной работы кафе в Томской области примут с учетом мнения бизнеса

28 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Анна Захарова

При принятии решения об ограничении работы заведений Томской области с 23.00 до 6.00 власти региона учтут мнение бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Обсуждением работы предприятий в условиях ограничений из-за пандемии займется совет предпринимателей при штабе по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. В его состав вошли представители органов власти, предпринимательского сообщества, общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия», Томской торгово-промышленной палаты, Фонда развития бизнеса.

На первом заседании участники совета обсудили работу заведений общепита в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19 – в частности, рекомендации Роспотребнадзора по ограничению работы заведений с 23.00 до 6.00. Представители бизнес-сообщества сформируют свои предложения, целесообразно ли закрывать предприятия общепита в ночное время и с какого часа. В дальнейшем предложения будут представлены губернатору, возглавляющему региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Кроме того, эксперты обсудили механизмы, которые позволят избежать больших скоплений людей в закрытых пространствах без соблюдения социальной дистанции, и способы контроля за соблюдением противоэпидемических мер в кафе и ресторанах. Так, ряд предпринимателей готовы предоставлять доступ к камерам наблюдения в залах ресторанов контролирующим органам. Возможность использования этого механизма планируется рассмотреть с юридической и технической точек зрения.

Еще одной темой для обсуждения стал перевод предприятий малого и среднего бизнеса на удаленный режим работы. По словам предпринимателей, сегодня на «удаленку» переведено максимально возможное количество сотрудников. Например, в таком режиме работают специалисты в сфере туристического бизнеса, информационных технологий и других сфер.

«Сегодня мы переживаем вторую волну пандемии. При этом в регионе действует система ограничений, которая не подразумевает запрет работы предприятий сферы услуг, но требует беспрекословного соблюдения всех противоэпидемических мер, — отметил вице-губернатор Андрей Антонов. — Перед советом при штабе стоит задача максимально адаптировать действующие и возможные новые ограничения для бизнес-сообщества, чтобы обеспечить и безопасность жителей, и продолжение работы большинства предприятий».

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области установлены 11 569 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 830, умерших 116.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: