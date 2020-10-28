Томские ученые создали систему, которая позволяет быстро и на большом расстоянии находить пожары

Ученые механико-математического факультета Томского государственного университета и Института оптики атмосферы СО РАН выявили характеристики атмосферы, которые помогут обнаруживать удалённые — загоризонтные — полевые пожары на раннем этапе. На основе этих данных разработана система раннего выявления пожаров, которая позволит минимизировать силы и средства авиалесоохраны на поиск новых пожаров и борьбу с ними, сообщает пресс-служба вуза.

Известно, что пожары воздействуют на атмосферу путем интенсивного тепловыделения при горении, которое влияет на температуру, влажность воздуха, скорость ветра, параметры турбулентности, а также путем выброса продуктов горения. Газоанализ — достаточно сложный процесс, он требует дорогостоящего оборудования. Поэтому перед учеными стояла задача выявить те признаки пожара, которые четко указывают на возгорание, и при этом могут быть обнаружены с помощью доступных приборов.

В ходе полунатурных экспериментов ученые ММФ ТГУ и Института оптики атмосферы СО РАН обнаружили характерные признаки природного пожара, которые могут регистрироваться на значительном расстоянии. Речь идет о турбулизации свободной атмосферы непосредственно рядом с пламенем, а также о газообразных продуктах горения и аэрозолях.

«Внутри пламени формируются турбулентные вихри, в которых происходит основное горение летучих компонентов. Эти турбулентные структуры поднимаются за счет силы Архимеда, расширяются, а потом распадаются. Процесс сопровождается выделением энергии, которая приводит к турбулизации свободной атмосферы в окрестности пламени. И как оказалось в результате измерений, эта турбулизация регистрируется на значительном расстоянии от очага горения», — рассказывает Егор Лобода, доктор физ-мат наук, заведующий кафедрой физической и вычислительной механики ММФ ТГУ.

С учетом полученных данных ученые разработали систему раннего выявления пожаров, которая сейчас находится на стадии оформления патента. Система базируется на комплексном анализе характеристик атмосферы (газового и аэрозольного состава, метеопараметров, турбулентности и других) и использует существующую инженерную инфраструктуру. Такой подход к обнаружению пожаров лишен ряда недостатков, которыми обладают спутниковый мониторинг и другие имеющиеся системы обнаружения. Интеграция предложенной системы обнаружения пожаров с методами спутникового мониторинга позволит намного повысить точность обнаружения пожаров с исключением ложных сигналов.

«Наша разработка позволяет находить удаленные пожары, что в конечном счете приведет к минимизации затрат сил и средств авиалесоохраны на поиск новых пожаров и борьбу с ними. Также она позволяет использовать результаты мониторинга распределенной сети датчиков на посту оперативного дежурного МЧС, в ситуационных центрах и интегрировать их в комплексные геоинформационные системы, например, в Геопортал ТГУ», — комментирует Лобода.

Ученые добавляют, что система может быть использована на всей территории России для раннего обнаружения пожаров, оперативного реагирования и тушения на стадии, пока пожар не увеличился до чрезвычайных масштабов.

Более 30 лет на мехмате ТГУ изучают природные пожары и их последствия. Общую математическую модель распространения таких пожаров разработал заслуженный деятель науки РФ, профессор ТГУ Анатолий Гришин, ставший основателем целого направления исследований. В настоящее время в ТГУ на базе кафедры физической и вычислительной механики ММФ работает научная лаборатория физико-математических и оптических исследований природных пожаров и внешних задач механики реагирующих сред. В состав лаборатории входят сотрудники ТГУ, Института оптики атмосферы СО РАН (Томск) и Института химической кинетики и горения СО РАН (Новосибирск), в том числе 5 молодых ученых. Финансирование работ лаборатории осуществляется при поддержке Научного фонда им. Д.И. Менделеева.

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