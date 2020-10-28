В Рязани перенимают опыт томского проекта «Дом за рубль»

Томский Обзор / Фото: 28 октября 2020 // Фото: ВООПиК Рязань

Депутаты Рязанской городской Думы передали в аренду местному отделению ВООПиК расселенный аварийный объект культурного наследия «Доходный дом купца Овсянникова 1908 г.» на льготных условиях. Реализуя этот проект местные активисты ориентировались в том числе и на томский опыт сохранения деревянных домов.

Дом Овяснникова, расположенный по ул.Семинарская, 14 — один из немногих сохранившихся в Рязани с резным декором фасадов. Его признали аварийным, а жильцов расселили в рамках соответствующей программы. Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. Площадь его составляет 576, 9 кв. метров.

«Были и другие подобные дома, но их успевали разграбить после выезда жильцов. Этот дом мы стали опекать сразу на стадии выселения. Просили у людей ключи от квартир, дежурили в пустом доме, боролись с мародерами. В результате врезали свои замки во входные двери, поменяли провода, идущие от столба к дому, установили электрощиток и установили сигнализацию. Затем оформили в мэрии договор ответственного хранения», — рассказал Томскому Обзору градозащитник Андрей Петруцкий.

По его словам, активисты учитывали опыт Томска, неоднократно представляя его в качестве примера того, как надо сохранять деревянные дома. После трех лет активной деятельности, включающей работу со СМИ и переговоры с властями разных уровней, градозащитникам удалось добиться передачи дома в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за квадратный метр без аукциона.

«Финансирование некоторых работ планируем за счет грантов и в силу Указа Президента РФ, который разрешает предприятиям уменьшать налогооблагаемую прибыль на 1%, если эти средств будут направлены на благотворительность. С некоторыми есть предварительная договоренность. Но и конечно, многое делаем за счет своих личных средств и личного вклада в работу», — рассказывает Андрей Петруцкий.

Он также добавил, что к разработке проектной документации будет подключен архитектор-реставратор с соответствующей лицензией. Площадь его составляет 576, 9 кв. м.

«Опыт Томска и Нижнего Новгорода учитываем и планируем в Рязани так же подвинуть власти на продажу права аренды на 49 лет расселенных муниципальных аварийных домов не объектов культурного наследия, как в Томске. Сейчас этим занимается депутат Областной думы Григорий Парсентьев. Переломить ситуацию очень тяжело, так как все видят только смысл: снести дом и освободившуюся землю продать под застройку. Но лед тронулся», — отметил Андрей Петруцкий.

Рязань включена в перечень исторических поселений. В городе под охрану подпадают 538 зданий: 275 памятников и 263 исторических домов.

Муниципальный проект «Аренда за рубль» действует в Томске с сентября 2016 года. Согласно условиям проекта инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановительных работ снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Право льготной аренды предоставляется инвесторам на 49 лет.

На данный момент договоры аренды по проекту «Аренда за рубль» заключены на 34 исторических здания. Полностью восстановлены уже 5 домов по ул. Пушкина, 5; пр. Фрунзе, 32а; пр. Кирова, 27а; ул. Пушкина, 24; Октябрьская ул., 30. В трех из них уже располагаются офисные помещения. На ул. Пушкина, 24 готовится к открытию чайная. На 8 объектах проекта продолжаются ремонтные работы — внутренняя отделка, ремонт оконных рам, подготовка к ремонту фундамента и укладке венцов сруба. В частности, в «доме за рубль» на Савиных в Томске оштукатурили внутренние стены и провели воду

Также в 2020 году получено заключение о соответствии проектно-сметной документации техническому заданию по 4 объектам на ул. Гоголя, 14; 14/3 и 14/6. Еще по 14 объектам ведется разработка ПСД.

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