Томский областной краеведческий музей приглашает на Ночь искусств

Томский Обзор / Фото: 29 октября 2020 // Фото: vk.com/tomskmuseum

Во вторник, 3 ноября, в Томском областном краеведческом музее пройдет Ночь искусств. Темой встречи этого года станет «Музейный art relax», сообщается в группе ТОКМ ВКонтакте.

Зрителей ждут арт-терапия, мастер-классы, конкурсы от спонсоров, приятные сюрпризы и призы.

«В это тревожное время нам всем нужно уметь расслабиться и словить настоящий дзен. Расскажем и покажем самые разные способы релаксации! Давайте вместе отвлечёмся от удалёнки и неприятных новостей!», — говорится в сообщении.

Трансляция мероприятия стартует в 22.00 на youtube-канале музея.

Ночь искусств — всероссийская акция, которая проходит уже в 8-й раз и первый раз в формате онлайн.

«Мы надеемся, что это будет первая и последняя такая акция в формате онлайн. Поэтому событие — по-настоящему уникальное», — сообщила начальник отдела маркетинга музея Анна Полякова.

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