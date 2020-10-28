Стрежевской спорткомплекс «Нефтяник» освоил дистанционные методы работы

28 октября 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Лишь два месяца назад СОК «Нефтяник» вновь открылся для посетителей. Но и в период вынужденного простоя жизнь в главном спортивном учреждении Стрежевого не замирала. Тренировки перешли в онлайн. Опыт оказался настолько удачным, что и сегодня, когда спортзалы вновь распахнули свои двери, удаленные занятия пользуются большой популярностью.

А ведь и правда удобно: идеальные формы тела можно получить, не выходя из дома, практически под руководством личного тренера. В сентябре СОК «Нефтяник» презентовал онлайн-проект с заманчивым названием «Огненная сушка». Он полезен для людей с избыточным весом. Здесь же, на официальных акаунтах в соцсетях, предлагаются рекомендации по питанию. Ну, а другие названия онлайн-тренировок говорят сами за себя: «Стресс для ягодиц», «Супер-бедро», «Плоский живот».

На интернет-платформы перешли и специалисты отдела культурно-массовой работы. Один из последних их проектов — интеллектуальная игра «Ура! Победа!», посвящённая 75-летию Великой Победы. Участники, присоединившиеся к видеотрансляции, отвечали на вопросы ведущего, в основном о малоизвестных фактах о войне.

«Мы не стали брать вопросы, связанные с хронологией военных событий, то, что общеизвестно, — рассказал специалист спортивно-культурного комплекса первичной профсоюзной организации АО «Томскнефть» ВНК Андрей Шевченко. — Вместо этого постарались найти такие факты, о которых мало кто знает. Например, какой напиток был изобретён в годы Великой Отечественной войны? Это «Фанта».

Преимущество онлайн-формата заключается в том, что в викторине смогли принять участие не только горожане, но и работники «Томскнефти», находящиеся на отдалённых месторождениях. Связь не подвела ни на Вахе, ни на Васюгане, ни даже на Лугинецком месторождении, до которого не одна сотня километров.

«До пандемии наши культбригады регулярно выезжали на нефтяные промыслы, где проводили конкурсы, соревнования. Все проходило красочно, с большим количеством реквизита, — продолжает Андрей Шевченко. — Однако сейчас такие поездки под запретом, и мы ищем новые формы работы».

Необходимо добавить, что в тот период, когда СОК был закрыт из-за пандемии, в здании провели ремонтные работы. Спорткомплексу 24 года. Хорошее обслуживание, которое обеспечивают нефтяники, позволяет «скрыть» его настоящий возраст. Для этого используются самые современные строительные материалы. И можно не сомневаться, что стрежевской спорткомплекс в сравнении с аналогичными учреждениями соседних регионов выглядит более чем достойно.

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