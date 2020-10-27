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Во время пандемии томичи чаще всего отдыхали в Киреевске, в Сочи и на Алтае

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Летом 2020 года томичи отдыхали на юге России, Алтае, турбазах Победы, Киреевска и собственных дачах. К такому выводу пришли аналитики «МТС».

В период пандемии жителям региона пришлось скорректировать свои туристические предпочтения: так, за границей отдохнули всего 8% томичей, чьи поездки состоялись в основном в марте и сентябре, в то время как в 2019 году около 30% туристов отправились отдыхать в зарубежные страны. Отсутствие возможности выезжать за пределы страны вызвало рост внутреннего туризма: в этом году 42% отдыхающих выбрали юг России, а на Алтай отправились — 30% туристов из Томской области. На прочие направления, куда вошли обе столицы и соседние регионы — пришлось около 28% перемещений выезжающих на отдых томичей.

В июле 2020 года, по данным аналитиков МТС Банка, количество транзакций в туристических агентствах уменьшилось на 6% по сравнению с прошлым годом, а в августе — уже на 45%. При этом уменьшился и средний чек — на 7% в июле и на 44% в августе, что указывает на востребованность бюджетного отдыха.

В текущем году значительно выросло количество транзакций по железнодорожным билетам: в июле — в 3,2 раза, в августе — в 3,7 раза. По авиабилетам, наоборот, в июле произошло снижение на 13%, а в августе –уже на 32%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге упали: на +43% в июле и +29% в августе, авиатранспорт тоже показал удешевление — на 5% в июле и на 4% в августе год к году.

Летом 2020 года томичи выбирали бюджетный отдых внутри региона, предпочитая активный отдых на турбазах Победы, Киреевска или на собственных дачах. В первом полугодии 2020 года в пригороде Томска были установлены дополнительные базовые станции 4G, что позволило увеличить скорости мобильного интернета в указанных населенных пунктах в среднем в 2 раза и сделать загородный отдых более комфортным.

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