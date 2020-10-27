Ограничение движения по Кузовлевскому тракту в Томске продлили

27 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В Томске движение большегрузов на участке от ул.Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХ будет закрыто до завершения проектирования и капитального ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее предполагалось, что движение будет открыто 31 октября. В целях обеспечения безопасности смонтирована подсветка барьерных ограждений на закрытом участке пути. Объезд указанного участка дороги будет осуществляться через железнодорожный переезд по ул. Смирнова и по автодороге, ведущей в пос. Светлый со стороны въезда в Томск со стороны пос. Воронино.

Путепровод через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта был сооружен в начале 1980-х годов для осуществления двухполосного автомобильного движения в обе стороны для пересечения железной дороги и с момента постройки ни разу капитально не ремонтировался.

Эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, разрушение бетона узла опирания ригеля на стойку промежуточной опоры, обрушение части переходной плиты, угрозу обрушения лежня, деформацию барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном. В настоящее время рассматривается возможность разработки технических решений проведения ремонтных работ с учетом новых обнаруженных разрушений.

Иллюстрация: пресс-служба мэрии

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