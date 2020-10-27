В Томске при пожаре в кирпичной многоэтажке погиб человек

27 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня днем, 27 октября, в Томске в одной из квартир девятиэтажного кирпичного жилого дома произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Алтайской, 163а поступило в 13.42. К приезду пожарных из квартиры на восьмом этаже шел дым. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 6 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 14.16. В результате в комнате обгорела мебель, закоптились стены. Площадь пожара составила 6 кв.метров. В квартире пожарные обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается.

На месте работали 11 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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